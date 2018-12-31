В Госдуме отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа дал комментарий в связи с задержанием в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает RT.
По его словам, Соединенные Штаты могут интересоваться широким кругом вопросов.
«В том числе это чисто военный шпионаж, интерес к новым разработкам нашей оборонной промышленности», — сказал Чепа.
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Он отметил успешную работу российской контрразведки, а также допустил ответные действия со стороны США.
«Они могут задержать русского гражданина, обвинить его в чем-то и выслать из страны», — уточнил Чепа.
Ранее в Центре общественных связей российской ФСБ проинформировали о задержании в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.