В Госдуме отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа дал комментарий в связи с задержанием в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает RT.

По его словам, Соединенные Штаты могут интересоваться широким кругом вопросов.

«В том числе это чисто военный шпионаж, интерес к новым разработкам нашей оборонной промышленности», — сказал Чепа.

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Он отметил успешную работу российской контрразведки, а также допустил ответные действия со стороны США.

«Они могут задержать русского гражданина, обвинить его в чем-то и выслать из страны», — уточнил Чепа.

Ранее в Центре общественных связей российской ФСБ проинформировали о задержании в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.