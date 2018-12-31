СК: попутчика пропавшей клиентки BlaBlaCar заключили под стражу

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Официальный представитель Следственного комитета России (СК) Светлана Петренко проинформировала, что задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней москвички Ирины Ахматовой заключен под стражу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

23 декабря Ахматова выехала из Москвы в Тулу, с ней был попутчик, найденный с помощью сервиса BlaBlaCar. В последний раз она вышла на связь в 21.15. Через два часа после последнего звонка она перестала поднимать трубку. Машина женщины была обнаружена 27 декабря в Ярославле. Позднее задержанный в связи с произошедшим мужчина признал вину в совершении убийства и объяснил свой поступок желанием ограбить Ахматову.

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«По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в настоящее время следователи ищут тело женщины.

Ранее сообщалось, что попутчик пропавшей клиентки BlaBlaCar признался в ее убийстве.