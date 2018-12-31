В Магнитогорске могут обрушиться еще два подъезда пострадавшего дома

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В Магнитогорске в доме, где обрушился подъезд, могут обрушиться еще два подъезда. Об этом сообщается на сайте администрации города.

По словам главы города Сергея Бердникова, в настоящее время продолжаются спасательные работы. Кроме того, проверяется состояние оставшихся секций дома.

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«В зоне риска находятся шестой и восьмой подъезды», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь губернатора Челябинской области Бориса Дубровского проинформировал об увеличении числа погибших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске до четырех.

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. В результате произошедшего погибли четверо, судьба более 70 человек неизвестна.

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