Губернатор отчитался перед Путиным о помощи пострадавшим в Магнитогорске

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В пресс-службе российского президента Владимира Путина проинформировали, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский отчитался о помощи пострадавшим в результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске, передает РИА «Новости».

В многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря обрушился подъезд. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Трое погибли, судьба более 70 человек неизвестна.

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«…Борис Дубровский доложил президенту России о проводимой работе по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших при трагедии в Магнитогорске», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что после обрушения подъезда в Магнитогорске из дома эвакуированы 60 человек.

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