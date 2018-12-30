Попутчик пропавшей клиентки BlаBlaCar ранее сбежал из психбольницы

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Предполагаемый попутчик направлявшейся в Тулу москвички Ирины Ахматовой, которая нашла попутчика с помощью сервиса BlaBlaCar, проходил ранее курс лечения в психиатрической больнице, передает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина 1979 года рождения сбежал из психбольницы, где лечился. Он был в розыске до 2014 года.

Попутчика пропавшей предпринимательницы Ирины Ахматовой поймали в городе Гороховец Владимирской области. Ранее подозреваемый был судим за изнасилование и мошенничество.