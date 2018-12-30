МАК сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета в Улан-Удэ
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования крушения частного вертолета в Улан-Удэ, сообщает РИА «Новости».
«Тридцатого декабря в 18 км северо-восточнее аэропорта Улан-Уде произошло авиационное происшествие с вертолетом AGUSTA A119 RA-01908, принадлежавшим частному лицу. По имеющейся информации, командир воздушного судна и три пассажира погибли. Межгосударственным авиационным комитетом сформирована комиссия по расследованию авиационного происшествия», — говорится в сообщении.
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Уточняется, что комиссия приступила к работе.
Ранее сообщалось, что личности погибших при крушении установят после судебно-медицинских экспертиз.