CNN рассказал, чем должна закончиться «сага» с убийством саудовского журналиста

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Саудовская Аравия была расшатана последствиями убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, которое привело к непреднамеренным геополитическим последствиям, рассказывает CNN.

Саудовское королевство участвует в военном конфликте в Йемене, который привел к смерти около 85 тыс. детей, согласно данным организации «Спасите детей». Еще 14 миллионов человек подвергаются риску голода — среди них 400 тыс. детей, которые, по данным ООН, находятся на грани голода.

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Как отмечает телеканал, Саудовская Аравия не может позволить себе, чтобы государство винили в провоцировании голода у своих границ. Измотанная последствиями инцидента с Хашукджи, на которые страна не может повлиять, Саудовская Аравия должна сделать что-то, чтобы исправить репутацию, ее должны заметить в каких-либо «правильных» действиях.

Именно поэтому «желанным потенциальным концом» саги с Хашукджи должен стать отказ от войны в Йемене в пользу мира, считает CNN.