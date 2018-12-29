Неизвестный в маске убил топ-менеджера нефтяной компании в Москве

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По словам источника в правоохранительных органах Москвы, на юго-западе столицы в подъезде дома был убит учредителем нефтесервисной компании «Мастер-нефть», передает РИА «Новости».

Тело 61-летнего мужчины с колото-резаными ранами было обнаружено в лифтовом холле дома на улице Гарибальди. Следователями было заведено уголовное дело.

По данным источника, жертвой стал представитель совета директоров компании «Мастер-Нефть» Шалва Шаляхов, которому нанес ножевое ранение в грудь неизвестный в медицинской маске и темном пуховике.