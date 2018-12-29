Неизвестный в маске убил топ-менеджера нефтяной компании в Москве
По словам источника в правоохранительных органах Москвы, на юго-западе столицы в подъезде дома был убит учредителем нефтесервисной компании «Мастер-нефть», передает РИА «Новости».
Тело 61-летнего мужчины с колото-резаными ранами было обнаружено в лифтовом холле дома на улице Гарибальди. Следователями было заведено уголовное дело.
По данным источника, жертвой стал представитель совета директоров компании «Мастер-Нефть» Шалва Шаляхов, которому нанес ножевое ранение в грудь неизвестный в медицинской маске и темном пуховике.