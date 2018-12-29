Заблокированный в штольне в Хабаровском крае человек освобожден из-под завалов
Сотрудник золотодобывающего предприятия, который был заблокирован снегом в штольне у поселка Многовершинный на севере Хабаровского края, освобожден из-под завалов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по региону.
«Мужчина, оказавшийся заблокированным в бытовке снегом, выведен на улицу, он жив», — говорится в сообщении.
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29 декабря в поселке Многовершиннный Хабаровского края сошла лавина, в результате чего под снегом оказались заблокированы 11 сотрудников золотодобывающего предприятия. Два человека погибли, многие обнаруженные сотрудники находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за схода лавины объявили режим ЧС.