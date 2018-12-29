Украинцы оценили забор на границе с Крымом
Пользователи сети из Украины прокомментировали строительство заграждения на российско-украинской границе в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».
Многие вспомнили обещание бывшего премьер-министра Украины Аресения Яценюка построить заграждение на границе с Россией.
Реклама
«Покажите это Арсению Яценюку, и, может, он расскажет, где его стена и какая она!» — приводит агентство слова одного из пользователей.
Некоторые комментаторы также отметили, что Россия реализовала проект в условиях санкций, ранее построив Крымский мост.
Ранее сообщалось, что в Крыму построили заграждение на границе с Украиной.