Украинцы оценили забор на границе с Крымом

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Пользователи сети из Украины прокомментировали строительство заграждения на российско-украинской границе в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Многие вспомнили обещание бывшего премьер-министра Украины Аресения Яценюка построить заграждение на границе с Россией.

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«Покажите это Арсению Яценюку, и, может, он расскажет, где его стена и какая она!» — приводит агентство слова одного из пользователей.

Некоторые комментаторы также отметили, что Россия реализовала проект в условиях санкций, ранее построив Крымский мост.

Ранее сообщалось, что в Крыму построили заграждение на границе с Украиной.