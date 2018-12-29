МЧС: один заблокированный лавиной в Хабаровском крае подает сигналы

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Сотрудник золотодобывающего предприятия в поселке Многовершинный на севере Хабаровского края, который был заблокирован в штольне после схода лавины, подает спасателям сигналы фонарем. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Уточняется, что в настоящее время ведутся еще поиски одного человека. Таким образом, общее число людей, которых накрыла лавина, составило 11 человек. Ранее было известно о десяти заблокированных.

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29 декабря в поселке Многовершиннный Хабаровского края сошла лавина, в результате чего под снегом оказались заблокированы 11 сотрудников золотодобывающего предприятия. Два человека погибли, обнаруженные девять человек находятся в тяжелом состоянии. В регионе объявлен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что по Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода лавины в Хабаровском крае.