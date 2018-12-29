Спасатели нашли девять из десяти попавших под лавину в Хабаровском крае

<img src="//img.gazeta.ru/files3/723/12112723/RIAN_1398157.HR-pic905-895x505-63291.jpg">

В поселке Многовершинный на севере Хабаровского края, где произошел сход лавины, обнаружили девятого из десяти пропавших людей, передает ТАСС.

Сообщается, что один человек был найден без признаков жизни, второй пострадавший от полученных травм позднее скончался в медпункте золотодобывающего предприятия.

Реклама

В районной администрации рассказали, что найденные под лавинами находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в Хабаровском крае из-за схода лавины объявили режим ЧС.