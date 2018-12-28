Стала известна причина голубого свечения в небе Нью-Йорка

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Причиной возникновения голубого свечения в небе над районом Куинс в Нью-Йорке стал пожар и взрыв трансформатора, передает Reuters.

«Был взрыв ,и грохот, и вспышка света» — сказал представитель пожарного департамента Нью-Йорка.

По его словам, ситуацию взяли под контроль, однако пожарные продолжают получать звонки от местных жителей, которые увидели, как небо над городом озарил таинственный свет.

Ранее сообщалось, что небо Нью-Йорка озарил непонятный голубой свет.