Стала известна причина голубого свечения в небе Нью-Йорка
Причиной возникновения голубого свечения в небе над районом Куинс в Нью-Йорке стал пожар и взрыв трансформатора, передает Reuters.
«Был взрыв ,и грохот, и вспышка света» — сказал представитель пожарного департамента Нью-Йорка.
По его словам, ситуацию взяли под контроль, однако пожарные продолжают получать звонки от местных жителей, которые увидели, как небо над городом озарил таинственный свет.
Ранее сообщалось, что небо Нью-Йорка озарил непонятный голубой свет.