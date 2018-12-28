Адвокаты Джохара Царнаева попросили отменить приговор о смертной казни

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Защита приговоренного к смертной казни за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году Джохара Царнаева обратилась в апелляционный суд с просьбой отменить приговор. Об этом сообщает NBC New York.

Защита Царнаева считает, что отказ суда перенести разбирательство из Бостона стал причиной «несправедливого» решения. Его адвокаты отметили, что большое число сообщений СМИ о преступлении Царнаева повлияло на суд присяжных.

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«[Почти каждый присяжный] имел сформированные негативные глубокие предубеждения в отношении вины Царнаева и соответствующего приговора», — говорится в заявлении адвокатов.

Ранее сообщалось, что Царнаев хотел помочь следствию, чтобы избежать казни.