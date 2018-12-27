В Финляндии по запросу США задержали россиянку
Гражданка России Тэрада Мира (до 2017 года — Вовк Оксана) задержана в Финляндии по запросу американских властей, передает ТАСС со ссылкой на консульский отдел российской дипмиссии в Финляндии.
Как отмечается, женщина находилась в Финляндии проездом по пути из России в Испанию. Мира была задержана финскими пограничниками в аэропорту города Вантаа 15 декабря.
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«В этот же день финские власти уведомили российскую сторону о случившемся. В частности, они сообщили нам, что задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей», — говорится в сообщении посольства.
Ранее сообщалось, что находящаяся в американской тюрьме Мария Бутина посетовала на холод в неотапливаемой камере-одиночке.