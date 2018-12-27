Бут призвал не осуждать Бутину
Россиянин Виктор Бут, который отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьме, призвал не осуждать его соотечественницу Марию Бутину, которая пошла на сделку со следствием в США, передает ТАСС.
По его словам, американским властям удалось сломать девушку тяжелыми условиями содержания, и осуждения она не заслуживает.
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«В таких условиях очень тяжело выдержать натиск и психологическое давление, которое на нее оказывалось. Она выбрала, что для нее лучше, ей с этим жить. Я не говорю, что она сломалась или не сломалась. Ее сломали», — сказал Бут.
Он добавил, что желает россиянке скорее вернуться на родину.
Ранее Бут рассказал, как тюрьма в США ломает людей.