Бут призвал не осуждать Бутину

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Россиянин Виктор Бут, который отбывает 25-летний срок заключения в американской тюрьме, призвал не осуждать его соотечественницу Марию Бутину, которая пошла на сделку со следствием в США, передает ТАСС.

По его словам, американским властям удалось сломать девушку тяжелыми условиями содержания, и осуждения она не заслуживает.

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«В таких условиях очень тяжело выдержать натиск и психологическое давление, которое на нее оказывалось. Она выбрала, что для нее лучше, ей с этим жить. Я не говорю, что она сломалась или не сломалась. Ее сломали», — сказал Бут.

Он добавил, что желает россиянке скорее вернуться на родину.

Ранее Бут рассказал, как тюрьма в США ломает людей.