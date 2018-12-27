Полиции сообщили с телефона педагога о террористах в московской школе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/860/11610860/RIAN_3229454.HR.ru-pic905-895x505-89348.jpg">

Полиция получила сообщение о том, что в одной из московских школ находятся террористы, звонок поступил с телефона, зарегистрированного на воспитателя дошкольного отделения на юго-западе Москвы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

«Оперативники проверили ряд школ в Юго-Западном административном округе, в том числе на ул. Кржижановского, ул. Ивана Бабушкина, ул. Гримау и ул. Профсоюзная, поскольку звонивший не указал адреса и номера образовательного учреждения, якобы подвергшегося атаке», — сказал источник.

Реклама

В пресс-службе ГУ МВД по столице подтвердили информацию о проверках в одной из московских школ.

«В результате осмотра помещений и прилегающей территории опасных предметов не обнаружено», — рассказали в полиции.

По словам педагога, с телефона которой поступил звонок, устройством пользуется ее внучка, ученица седьмого класса.