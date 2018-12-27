Психоневрологический интернат под Красноярском эвакуировали из-за пожара

Из-за пожара в психоневрологическом интернате в Минусинске в Красноярском крае были эвакуированы 60 пациентов, передает РИА «Новости».

«Очаг возгорания находился в палате на втором этаже пятиэтажного здания психоневрологического интерната на улице Советская. Всего эвакуировали 58 человек, все размещены в соседнем корпусе», — рассказал представитель региональных экстренных служб.

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Он также сообщил, что общая площадь возгорания составила два квадратных метра, в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Костромской области при пожаре в частном доме погибли три ребенка.