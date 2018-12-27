Около станции «47 км» пассажирский поезд сбил двух мужчин

В управлении на транспорте МВД России по ЦФО сообщили, что пассажирский поезд сбил дух мужчин. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что инцидент произошел утром около станции «47 км» Рязанского направления Московской железной дороги. Речь идет о пассажирском поезде, который следовал из Санкт-Петербурга в Астрахань.

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Уточняется, что мужчины переходили железнодорожные пути по настилу. Один из них в результате произошедшего погиб.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на станции Навагинская однопутного электрифицированного участка Белореченская — Кривенковская сошли с рельсов два вагона электропоезда.