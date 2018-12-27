Костромские депутаты захотели упростить прием в детсад детей родителей-одиночек

Депутаты Костромской областной думы направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение с просьбой разработать законопроект, согласно которому в детские сады в первую очередь будут принимать детей отцов и матерей-одиночек. С текстом документа ознакомился RT.

В обращении депутатов говорится, что в данный момент родители-одиночки не имеют никаких льгот при устройстве детей в детские сады. При этом составители обращения отмечают, что часто такие родители находятся в сложном материальном положении, а также не имеют возможности оставить своих детей у родственников, чтобы выйти на работу.

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В обращении резюмируется, что изложенные причины должны быть достаточным основанием для разработки законопроекта о приоритете детей родителей-одиночек при зачисление в детские сады.

Ранее глава Минпросвещения России Ольга Васильева рассказала о подготовке законопроекта, согласно которому к кандидатам в приемные родители будут предъявлять более жесткие требования, а допустимое количество приемных детей в одной семье сократят.