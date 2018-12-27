СК заинтересовался оправдательными приговорами московских судов

Подразделения центрального аппарата Следственного комитета (СК) России затребуют для проверки все дела, по которым были вынесены оправдательные приговоры. Об этом говорится в заявлении официального представителя СК Светланы Петренко, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что соответствующее поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.

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Помимо дел с оправдательным приговором, будут проверены дела, возвращенные судами. Также специалисты оценят дела, по которым оправдательные приговоры вынесли суды присяжных.

«Тщательно изучить материалы этих уголовных дел, объективно оценить качество проведенного по ним предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений и, исходя из этого, дать оценку профессионализму следователей», — объясняется в заявлении Петренко поручение Бастрыкина.

Подчеркивается, что если в СК найдут нарушения в проверенных делах, то в отношении должностных лиц будут применены меры дисциплинарного характера.

Ранее Бастрыкин пообещал почти в два раза увеличить число следователей в СК.