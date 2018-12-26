КП: Золотов высказался о задержании на Васильевском спуске

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Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал заявление основателя Фонда борьбы с коррупцией(ФБК) Алексея Навального, который назвал инсценировкой ситуацию с задержанием на Васильевском спуске, во время которого он вышел один на один к мужчине, угрожавшему взорвать себя в машине. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Он выразил сожаление, что не смог тогда взять с собой этого «субъекта»(Навального. — «Газета.Ru») и посмотреть на его реакцию.

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Золотов подчеркнул, что беседовал с мужчиной около десяти минут, после чего предложил ему сдаться.

«Когда он вышел, я пожал ему руку и пожелал успешного разрешения вопроса, по которому он обращался», — заключил Золотов.

Ранее сообщалось, что глава Росгвардии открестился от дачи Микояна.