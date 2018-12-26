В Киеве снесут памятник Суворову

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Экспертная комиссия министерства культуры Украины одобрила демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову, который стоит перед Киевским военным лицеем имени Ивана Богуна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Минкульта Евгения Нищука.

По его словам, решение было принято единогласно.

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«Экспертная комиссия Минкультуры единогласно приняла решение, которое позволит перенести памятник Суворову со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна», — подчеркнул Нищук.

Информации о том, куда будет перенесен памятник, нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве решили снести памятник Суворову.