Патрушев предупредил об угрозе формирования неонацистского союза в Европе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Европе близится перспектива формирования неонацистского союза. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

По словам секретаря СБ, этому процессу способствует курс на пересмотр истории рядом западных государств, в том числе непризнание итогов Второй мировой войны. Освобождение Европы от нацистов советскими солдатами замалчивается, а преступления гитлеровского режима преуменьшаются.

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«Пересмотр и фальсификация исторических фактов используется в том числе для разжигания русофобских настроений и ведения антироссийской пропаганды», — заявил Патрушев.

Ранее сообщалось, что ГА ООН приняла российскую резолюцию против нацизма.