Задержанному в США россиянину Никулину продлили срок психиатрического обследования

В США решили продлить срок проведения психиатрического обследования экстрадированного из Чехии гражданина России Евгения Никулина. Об это пишут «Известия».

Согласно имеющейся информации, срок был увеличен на 50 дней после того, как с такой просьбой обратился госпиталь, в котором находится задержанный.

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По словам адвоката россиянина Аркадия Буха, документы о прохождении обследования необходимы суду, прокуратуре и защите.

«Экспертный отчет должен быть представлен суду до 8 февраля», -— говорится в судебном заключении.

Ранее сообщалось, что Никулин, которого в США обвиняют в хакерских атаках, переведен в клинику Лос-Анджелеса.