В Ульяновске обнаружили четыре трупа с огнестрельными ранениями

Следственный комитет России по Ульяновской области (СК) возбудил уголовное дело после обнаружения в регионе четырех человек с огнестрельными ранеными. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, накануне в Заволжском районе города Ульяновска были обнаружены тела 48-летней местной жительницы, двоих ее несовершеннолетних дочерей, а также неизвестного мужчины.

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«17-летний местный житель госпитализирован с огнестрельным ранением плеча», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне нашли пять трупов.