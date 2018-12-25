Путин выступил за отмену экзамена по русскому для мигрантов из Белоруссии и Украины

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Федеральным собранием выступил за идею об отмене экзамена по русскому языку для мигрантов из Белоруссии и Украины, заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, передает РИА «Новости».

«Первое — это отменить экзамен на знание русского языка для наших соотечественников с Украины и Белоруссии, упростить получение разрешения на временное проживание и вида на жительство для них максимально», — сказал Гаврилов.

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Он также отметил, что соотношение желающих остаться в России и вернуться на родину среди тех, кто приезжает из этих стран, составляет 2 к 1.

«Газета.Ru» следила за встречей Путина с Федеральным собранием в режиме онлайн.