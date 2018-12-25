Бутина может выйти на свободу

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Мария Бутина, задержанная на территории США, может скоро выйти на свободу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее отца Валерия Бутина.

По его словам, адвокаты россиянки намерены добиться ее освобождения в январе.

«[Адвокат] прогнозы дает… Его надежды и стратегия, тактика, которую они сейчас применяют в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть ее на свободе», — сказал Бутин.

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Он подчеркнул, что разделяет стратегию защиты дочери.

Ранее сообщалось, что Марии Бутиной продлили содержание в одиночной камере.