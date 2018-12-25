Роспотребнадзор рассказал о пользе жирной рыбы в холода

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) советует россиянам употреблять в зимнее время больше продуктов, которые содержат «полезные» жиры и углеводы. Соответствующая памятка опубликована на сайте Роспотребнадзора.

В службе напомнили, что зимой организм тратит больше энергии из-за понижения температуры. Чтобы компенсировать энергопотери, в Роспотребнадзоре посоветовали употреблять в пищу больше продуктов, богатых «полезными» жирами и углеводами.

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«К таким продуктам, в первую очередь, относятся жирная рыба <...> растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (предпочтительно, цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков), сезонные овощи (капуста, морковь, лук, чеснок и др.), свежая зелень, фрукты (гранаты, цитрусовые, яблоки и др.), орехи», — говорится на сайте службы.

Также в ведомстве посоветовали помнить о согревающих свойствах пряностей.

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