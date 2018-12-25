Приплывшего на Чукотку на лодке американца доставили в Москву для депортации

Найденного на побережье Чукотки гражданина США доставили в Москву для депортации на родину, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УФССП.

Уточняется, что американец был задержан в селе Лаврентия в августе. Мужчина путешествовал по реке Юкон и на лодке случайно оказался в открытом море, после чего его вынесло к берегам Чукотки.

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Позже стало известно, что он прошел обследование в инфекционном отделении Чукотской окружной больницы, где у него не обнаружили опасных заболеваний.

После этого мужчину доставили в Москву в центр временного содержания иностранных граждан. Оттуда его отправят на родину после того, как будут готовы его документы.