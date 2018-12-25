Задержанный в Керченском проливе моряк ВМС Украины написал письмо из СИЗО

Андрей Эйдер, один из задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков, написал письмо, находясь в московском СИЗО, передает РИА «Новости».

В письме Эйдер рассказал об условиях содержания в «Матросской тишине», в частности, отметил, что в СИЗО есть книги, электрочайник, холодильник.

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Он отметил, что условия «могли быть гораздо хуже», а также рассказал о состоянии своего здоровья.

Эйдер добавил, что хочет вернуться на Украину и надеется на «скорейшее политическое решение».

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

ФСБ с применением оружия задержала корабли. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины, в числе которых был Эйдер, за нарушение границы.