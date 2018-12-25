СК проверяет данные об издевательствах вожатого лагеря на Камчатке над школьниками

Камчатские следователи проверяют информацию о противоправных действиях вожатого в отношении школьников в детском лагере «Волна» в Елизовском районе, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

«Организована проверка сведений, размещенных в средствах массовой информации, о противоправных действиях, совершённых работником детского оздоровительного лагеря «Волна» Елизовского района в отношении школьников, отдыхавших в лагере», — говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, 22 декабря в ночное время в детском оздоровительном лагере «Волна» вожатый пинал кровати школьников и заставил мальчиков приседать и отжиматься, а также хватал за ноги девочек.