В Канаде самолет вернулся в аэропорт из-за технических проблем

Пассажирский самолёт авиакомпании Air Canada, выполнявший рейс на остров Мауи в американском штате Гавайи, вернулся в аэропорт Ванкувера в связи с техническими неполадками.

Об этом информирует телеканал CTV.

По данным телеканала, командир экипажа самолёта принял решение вернуться в Канаду из-за проблем с системой гидравлики самолёта, когда лайнер уже пролетел примерно половину пути.

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Отмечается, что на борту воздушного судна находились 167 пассажиров. Никто из них не пострадал.

В авиакомпании заявили, что пассажиров в ближайшее время доставят в пункт назначения на другом самолёте.