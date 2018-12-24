Более 80 рейсов отменено или задержано в аэропортах Москвы

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В аэропортах столицы 24 декабря из-за сложных погодных условий отменили и задержали более 80 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно информации на 23.35 мск, во Внукове задержано 17 рейсов и один отменен, в Домодедове задержан 21 рейс и 12 отменено, из Шереметьево с опозданием вылетит 31 рейс.

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При этом об отмене и задержке рейсов в Жуковском не сообщается.

Ранее синоптики предупредили москвичей о сильных снегопадах в начале недели.