В мордовской колонии заключенных незаконно принуждали к труду

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Федеральная служба исполнения наказаний России(ФСИН) в результате проверки обнаружила, что в женской колонии в Мордовии заключенных привлекали к труду с серьезными нарушениями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

По итогам проверки начальник колонии был отстранен от должности.

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«Комиссией ФСИН России во время проверки условий отбывания наказания осужденных ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия выявлены факты нарушения требований законодательства России в части привлечения осужденных к труду», — отметили в ФСИН.

В ведомстве подчеркнули, что материалы по итогам проверки переданы в следственные органы.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прокомментировал пытки в колониях.