Власти завершили выдачу тел погибших на шахте «Уралкалия» в Соликамске

<img src="//img.gazeta.ru/files3/677/12104677/Koq-ZDUITC0-pic905-895x505-10533.jpg">

Выдача тел девяти человек, которые погибли в результате пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске, завершена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как отмечается, пятеро из них — жители Пермского края, трое — выходцы из Башкирии. Еще один погибший был из Краснодарского края.

Реклама

«Процедура выдачи тел завершена», — подтвердили в пресс-службе.

Похороны запланированы на 26 декабря.

Ранее сообщалось, что опознаны тела всех погибших в шахте «Уралкалия».