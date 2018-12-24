Власти завершили выдачу тел погибших на шахте «Уралкалия» в Соликамске
Выдача тел девяти человек, которые погибли в результате пожара на шахте «Уралкалия» в Соликамске, завершена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как отмечается, пятеро из них — жители Пермского края, трое — выходцы из Башкирии. Еще один погибший был из Краснодарского края.
Реклама
«Процедура выдачи тел завершена», — подтвердили в пресс-службе.
Похороны запланированы на 26 декабря.
Ранее сообщалось, что опознаны тела всех погибших в шахте «Уралкалия».