В эвенкийском селе Жиганск отменили «сухой закон»

Верховный суд Якутии удовлетворил иск об отмене запрета на продажу спиртных напитков на территории эвенкийского села Жиганск. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд поддержал требование ООО «Артик» об отмене запрета на продажу спиртных напитков, так как счел справедливым заявление истца о нарушении его прав и законных интересов.

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«Удовлетворен административный иск об оспаривании нормативного акта, устанавливающего полный запрет на продажу алкогольной продукции и пива на территории села Жиганск республики Саха (Якутия)», — сообщается на сайте суда.

В данный момент судебное решение пока еще не вступило в силу.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести временный «сухой закон».