В РПЦ рассказали о последствиях создания на Украине новой церкви

<img src="//img.gazeta.ru/files3/697/12030697/RIAN_2576768.HR-pic905-895x505-15831.jpg">

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда рассказал о последствиях создания на Украине новой церкви. Об этом сообщает RT.

По словам Легойды, РПЦ продолжит пытаться повлиять на ситуацию на Украине. Для этого она будет обращаться в международные правозащитные организации. Он подчеркнул, что создание на украинской территории новой православной церкви не приведет к решению религиозной ситуации в стране и гражданскому миру.

Реклама

«Важно понимать: то, что произошло 15 декабря и произойдет 6 января, отбросит украинское общество еще дальше от мира, от решения религиозного вопроса», — сказал Легойда.

Ранее в УПЦ назвали «антиконституционным» закон о смене названия.