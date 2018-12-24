Врачи рассказали, как избежать похмелья
Главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина рассказала, как избежать похмелья первого января. Об этом сообщает РИА «Новости».
«До праздничного застолья, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра, провожая старый год. Стоит также хорошо поесть за три-четыре часа до застолья», — сказала Шастина.
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По ее словам, во время празднования следует есть новогодние блюда, а не только закуски.
Она также добавила, что не стоит смешивать алкогольные напитки.
Ранее Минздрав дал россиянам алкогольные советы на Новый год.