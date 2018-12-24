У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4

У побережья Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 100 километров в 84 км к югу от населенного пункта Нукуалофа», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Тибете произошло землетрясение магнитудой 5,7.