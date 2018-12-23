В аэропортах Москвы отменили и задержали 60 рейсов

В аэропортах Москвы из-за сложных погодных условий отменили и задержали 60 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно информации на 23.08 мск, во Внуково задержан 21 рейс, а 1 отменен. В Домодедово задержали 16 рейсов, а 13 отменили, а в Шереметьево задержано 16 рейсов.

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При этом об отмене и задержке рейсов в Жуковском не сообщается.

22 декабря поступала информация о отмене и задержке 39 рейсов в московских аэропортах.