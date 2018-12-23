The Sun узнал, как флиртуют стюардессы

Британский таблоид The Sun опросил бортпроводниц и узнал, что они говорят специальную фразу, если хотят показать пассажиру, что он вызвал у них симпатию.

По словам бортпроводниц, когда они прощаются с пассажиром на выходе из самолета, то чаще всего члены экипажа говорят им «До свидания!» или «Всего доброго!». Однако если им понравился человек, то они говорят «Cheerio!» («Ваше здоровье!» или «Всего хорошего!» в переводе с английского языка).

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Также стюардессы рассказали, что экипаж никогда не будет открыто обсуждать пассажира, который кому-либо понравился. Вместо этого они используют кодовое словосочетание «горячий кофе». В издании приводят такой пример: один бортпроводник говорит другому, что в некотором месте находится «горячий кофе». Это означает, что там сидит человек, который вызвал симпатию у члена экипажа.

Ранее пилоты рассказали, о чем никогда не говорят пассажирам.