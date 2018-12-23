При тушении пожара в Москве спасли 15 человек

В Москве пожарным удалось спасти пять человек при тушении пожара на ул. Косинской. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что возгорание произошло по адресу ул. Косинская, д.14, к.1. На 11 этаже дома в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель.

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«В ходе работ по ликвидации пожара всего было спасено 15 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. В 17.34 мск пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что десятки людей эвакуировали из горящей больницы в Новосибирске.