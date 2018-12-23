СК проводит проверку после возвращения самолета в Домодедово

В Следственном комитете России (СК) проинформировали о начале проверки в связи c возвращением Airbus A321 в Домодедово после отключения двигателя. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, СК проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A321 авиакомпании S7 вернулся в Домодедово из-за отказа одного из двигателей.