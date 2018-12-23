Васильева усомнилась в необходимости «домашки» на Новый год

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Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что школьникам не следует задавать домашнее задание на Новый год. Сове мнение она выразила в интервью «Российской газете».

Васильева, отвечая на вопрос о необходимости больших заданий на новогодние каникулы, заявила, что школьникам лучше дать время на отдых.

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«И у детей, и у взрослых должно быть время на то, чтобы вздохнуть, отвлечься от работы, провести время с семьей. Тем более в праздник, тем более в Новый год», — сказала Васильева.

Также «Российская газета» уточнила, сколько «домашки» школьникам следует делать каждую неделю.

Васильева ответила, что это время зависит от возраста школьника. Она подчеркнула, что первоклассникам домашние задания не задают не задают, а старшеклассники могут тратить до 3,5 часов в день на внеурочную работу.

Ранее Васильева заявила, что в российских школах появятся два новых вида учителей.