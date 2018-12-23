Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после цунами
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своему коллеге из Индонезии Джоко Видодо в связи с обрушившимся на побережье страны цунами. Текст телеграммы был опубликован на официальном сайте Кремля.
Сообщается, что Россия разделяет скорбь дружественного народа Индонезии.
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«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями цунами, обрушившегося на берега Зондского пролива», — говорится в сообщении.
Путин также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что число жертв цунами в Индонезии приблизилось к 170.