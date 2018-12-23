Десятки людей эвакуировали из горящей больницы в Новосибирске
Спасатели эвакуировали 40 человек из больницы в Октябрьском районе Новосибирска, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.
«Из хирургического отделения сотрудниками подразделений пожарной охраны было эвакуировано 40 человек, из них 12 человек лежачих больных», — говорится в тексте официального сообщения.
Отмечается, что пожар произошел в хирургическом отделении, в результате произошедшего были повреждены постельные принадлежности и мебель. Пожар был ликвидирован в 11.03 мск.