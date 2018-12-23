Макрон пригрозил жестким ответом «желтым жилетам»

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительство страны примет жесткие меры в отношении лиц, устроивших погромы во время акций «желтых жилетов», передает BFM TV.

По его словам, Франции в настоящее время больше всего нужны порядок и согласие.

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«Страна нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям. Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия», — подчеркнул Макрон.

Он добавил, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей.

Ранее в МВД Франции рассказали о жестоких людях в рядах «желтых жилетов».