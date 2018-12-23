СМИ: дети брянских чиновников отдохнули на море за счет благотоворителей

Ряд чиновников из города Клинцы под Брянском отправили своих детей на отдых в Турцию по путевкам, которые спонсировал благотворительный фонд, передает местное издание «Клинцы.Инфо».

Уточняется, что данный фонд занимается помощью детям с тяжелыми заболеваниями, а также тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации, однако большая часть выделенных фондом путевок на море досталась детям местных чиновников и депутатов.

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Экс-заместитель мэра города Людмила Лубская заявила, что считает ситуацию нормальной, поскольку дети чиновников тоже из города Клинцы.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники выкинули в окно миллионы гривен, спасаясь от правосудия.