В Белграде прошел протест «желтых жилетов»

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В столице Сербии несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции, передает ТАСС.

По данным агентства, многие протестующие пришли на акцию в желтых жилетках.

Как отмечается, полиция останавливала потоки машин на главных улицах, обеспечивая беспрепятственный проход протестующим.

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При этом акции протеста в Сербии начались после нападения на оппозиционера Борко Стефановича в городе Крушевац.

Ранее во Франции рассказали о жестоких людях в рядах «желтых жилетов».