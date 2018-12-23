В Белграде прошел протест «желтых жилетов»
В столице Сербии несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции, передает ТАСС.
По данным агентства, многие протестующие пришли на акцию в желтых жилетках.
Как отмечается, полиция останавливала потоки машин на главных улицах, обеспечивая беспрепятственный проход протестующим.
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При этом акции протеста в Сербии начались после нападения на оппозиционера Борко Стефановича в городе Крушевац.
Ранее во Франции рассказали о жестоких людях в рядах «желтых жилетов».